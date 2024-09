“Ogni 11 settembre la destra bolognese ciclicamente torna a fare polemica sul nulla, con l’unico scopo di attaccare l’amministrazione. Come spesso accade ignorano o fingono di ignorare ciò che più volte abbiamo loro ricordato. Come ogni anno, infatti, anche quest’anno non è mancato il ricordo per le vittime dell’11 settembre. I

l Quartiere Porto Saragozza ha come da tradizione apposto una corona in ricordo nel Parco 11 settembre 2001, intitolato proprio a quella fatidica giornata. Corona posizionata peraltro d’avanti all’albero piantato con la Console americana nel 2020, per sancire la vicinanza tra Bologna e New York, città che hanno vissuto sulla propria pelle il dramma di stragi terroristiche.

Come ogni anno, infine, continuerà la progettazione con gli istituti comprensivi del Quartiere per iniziative che abbiano come obiettivo quello di trasmettere alle giovani generazioni la memoria rispetto all’attentato terrorista che sconvolse il mondo”.