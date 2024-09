“Un tentativo di colpire le nostre libertà”. Massimo Mezzetti ha ricordato così gli attentati dell’11 settembre 2001 intervenendo alla cerimonia commemorativa degli attentati, che provocarono migliaia di vittime negli Usa, che si è svolta in piazza Manzoni con la partecipazione anche della console statunitense Daniela Ballard. La cerimonia si è conclusa, come da tradizione, con la deposizione delle corone da parte delle autorità alla base del monumento che ricorda le Twin Towers ed è stata accompagnata dalla sirena dei Vigili del fuoco e da un minuto di silenzio.

“Le democrazie vanno coltivate giorno per giorno, non sono mai consolidate una volta per tutte, hanno bisogno di una particolare cura -à ha affermato il sindaco Mezzetti – perché c’è sempre chi è in agguato per colpire i diritti di tutti noi come è avvenuto nel 2001. Quel giorno, che cambiò la storia, fu un tentativo di colpire le nostre libertà e questo monito va tenuto sempre presente e trasmesso alle nuove generazioni”.

È intervenuta anche la prefetta di Modena Fabrizia Triolo e i rappresentanti dei Lions. Il monumento che ricorda il crollo delle Torri gemelle del World Trade Center di New York, infatti, è stato donato dal Lions Club Modena Estense. Dopo il saluto iniziale della presidente Elettra Gardi è intervenuta Patrizia Campari, Governatore Lions del Distretto 108 Tb.