E’ andata a buon fine l’operazione “Nidi sicuri” eseguita dai tecnici di E-Distribuzione che, nella frazione reggiana di Gavasseto, da oltre 20 anni dimora prediletta di una colonia di cicogne, sono intervenuti installando su un proprio traliccio una nuova piattaforma nido per permettere alle cicogne di nidificare, senza alcun rischio di folgorazione o di pericolo.

Dopo il recente temporale che aveva distrutto la storica dimora, posizionata su un palo, dei graditi esemplari, e mobilitato l’intera comunità reggiana di Gavasseto, la società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione è intervenuta con le proprie squadre operative portando a termine una vera e propria “operazione sicurezza” , installando in cima ad un sostegno la nuova dimora, predisposta dai cittadini di Gavasseto, idonea ad ospitare le specie protette e consentire loro di mettere al mondo i pulcini in casette sicure, lontane da qualsiasi elemento di rischio elettrocuzione.

La frazione di Gavasseto è ormai da oltre 20 anni uno dei luoghi favoriti dalle cicogne per vivere, covare e far nascere in sicurezza i pulcini, confermando così un feeling speciale con la campagna reggiana e il suo ambiente.

“Siamo soddisfatti di questo intervento realizzato in collaborazione con la popolazione locale per offrire un luogo di nidificazione sicuro alla cicogna – ha dichiarato Simone Lombardi, Responsabile E-Distribuzione Unità territoriale Reggio Emilia -. Sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità rappresentano temi prioritari in tutte le attività che svolgiamo ogni giorno sul territorio”.