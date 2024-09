Il circuito viario compreso tra viale Gandhi, la rotonda Romagnoli e viale Togliatti in entrambi i sensi di marcia, trasformato in una pista dove gareggiare in moto, generalmente di martedì sera. Sono le segnalazioni giunte alla Centrale Radio Operativa della Polizia Locale e che hanno innescato un servizio in orario serale finalizzato ad accertare e contrastare comportamenti illeciti tenuti da motociclisti, in particolare sull’eccessivo rumore e guida spericolata.

Martedì scorso quindi, il reparto Sicurezza Stradale presente con un’auto e sei motociclisti, ha verificato l’effettivo disturbo causato dai dispositivi di scarico non conformi delle moto e la reale situazione di pericolo per la circolazione causata dai passaggi ad elevata velocità sulle strade indicate. Considerata la pericolosità che si era venuta a creare, gli agenti della Polizia Locale, con l’ausilio di una pattuglia della Polizia di Stato, hanno deciso di fermare i piloti nella zona individuata come raduno. Lì sono scattati tutti i controlli dei mezzi e l’identificazione di chi era alla guida e che hanno riguardato 22 motocicli e i relativi conducenti, tutti di età compresa tra i diciotto e i trent’anni. Al termine di tutte le verifiche, sono state elevate dodici sanzioni per marmitta rumorosa senza silenziatore, per velocità elevata, per targa reclinata e per mancanza di patente di guida e carta di circolazione al seguito, per un ammontare di 850 euro.