Domenica 22 settembre si svolgerà “Puliamo il Mondo 2024”, la giornata di pulizia e cura degli spazi pubblici ad iniziativa del Circolo locale di Legambiente.

Il punto di ritrovo e distribuzione del materiale per le pulizie sarà presso il Parco XXV Aprile, in Via Santa Caterina, all’ingresso adiacente al Bar H.

Il ritrovo e le operazioni di pulizia cominceranno alle 10.00 e proseguiranno per tutta la mattinata.

Quest’anno Legambiente organizzerà l’evento insieme al Comune di Fiorano Modenese ed altre realtà associative, tra le quali il Gruppo Babele ed il gruppo sportivo Libertas Asd.

L’appuntamento di Fiorano Modenese è stato scelto dalla RAI che eseguirà alcune riprese per testimoniare l’impegno dei volontari intervenuti.

“Come ogni anno si rinnoverà l’appuntamento con l’iniziativa di volontariato ambientale più celebre al mondo (Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di “Clean Up The World”) che farà tappa a Fiorano Modenese. Quest’anno – spiega Legambiente – ci prenderemo cura dei parchi XXV Aprile, delle Foibe e l’area verde “ex Case Minghetti”, per rimuovere i rifiuti che troppo spesso ne deturpano la bellezza”.

Alla raccolta potrà partecipare chiunque sia armato di buona volontà, insieme ai volontari di Legambiente e delle associazioni che hanno collaborato nell’organizzazione dell’evento.

“Puliamo il mondo – conclude l’associazione ambientalista – non è solo un’azione di cura e pulizia, ma un piccolo gesto educativo che contribuisce a sviluppare il senso civico dei partecipanti, i quali si rendono conto quanto sia più faticoso porre rimedio ai danni inferti al territorio, piuttosto che la sua cura preventiva e quotidiana”.