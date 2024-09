Da lunedì 16 a domenica 22 settembre, la Settimana Europea della Mobilità (SEM) torna anche a Bologna, con un programma di oltre 30 eventi organizzati insieme da istituzioni, associazioni e aziende, sia in città che nell’area metropolitana, per promuovere una mobilità più sicura, sostenibile e accessibile e uno spazio pubblico più democratico e inclusivo per le persone.

Promossa da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, organizzata dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, con il contributo di partner come Tper, TrenitaliaTper, RideMovi e Bomob e il patrocinio degli Ordini degli architetti e degli ingegneri, la SEM 2024 si presenta come un’edizione profondamente rinnovata, per raggiungere due obiettivi. Da un lato, rilanciare una visione unitaria di senso delle molteplici trasformazioni in atto nel campo della mobilità e dello spazio pubblico. Dall’altro, informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle tante opzioni già disponibili per spostarsi in modo più sostenibile, economico e semplice e su quelle in arrivo grazie ai nuovi progetti, servizi e investimenti in corso.

Il tema scelto dall’Unione europea per l’edizione 2024 è “Shared Public Space”, che evidenzia l’importanza di strade sicure e condivise e che il programma bolognese declina in modo trasversale in quattro filoni tematici, uniti dal filo conduttore della strada come spazio aperto a tutte le tipologie di mobilità:

la pedonalità : le piazze pedonali, i piedibus per il percorso casa-scuola, il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche-Peba.

: le piazze pedonali, i piedibus per il percorso casa-scuola, il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche-Peba. la ciclabilità : lo sviluppo della rete Bicipolitana di infrastrutture e servizi ciclabili e delle iniziative di promozione dell’uso della bici

: lo sviluppo della rete Bicipolitana di infrastrutture e servizi ciclabili e delle iniziative di promozione dell’uso della bici i trasporti pubblici : il Servizio Ferroviario Metropolitano, il Tram, la decarbonizzazione della flotta bus, la mobilità condivisa (sharing)

: il Servizio Ferroviario Metropolitano, il Tram, la decarbonizzazione della flotta bus, la mobilità condivisa (sharing) lo spazio sicuro e condiviso: la Città 30, il Piano integrato metropolitano per la sicurezza stradale-Pimes e tutti gli interventi per la sicurezza stradale e la qualità dello spazio pubblico.

A questa declinazione si collega anche la nuova identità visiva e strategia di comunicazione della SEM, che dopo molti anni cambia. I quattro temi sono ripresi e identificati da altrettanti colori per una maggiore immediatezza su cosa si intende per mobilità sostenibile, e il punto di vista si sposta dai progetti delle istituzioni alle esigenze dei cittadini e alle opportunità di mobilità: “Mi muovo a piedi”, “Mi muovo in bicicletta”, “Mi muovo con i trasporti pubblici”, “Mi muovo in sicurezza”.

Il programma degli eventi che animeranno per un’intera settimana la città di Bologna e il territorio metropolitano, va da convegni, incontri e punti informativi a laboratori e prove pratiche, da flash mob a sperimentazioni di urbanistica tattica, da camminate, pedalate e percorsi casa-scuola-lavoro fino a presentazioni di libri, letture itineranti, visite guidate e altre iniziative ancora.

Qui tutte le informazioni: https://www.comune.bologna.it/notizie/settimana-europea-mobilita-2024



La manifestazione culminerà domenica 22 settembre nella Piazza della Mobilità, che quest’anno fa il suo esordio in piazza VIII Agosto e via Indipendenza. Qui le persone, lungo un percorso che si snoda nei quattro filoni tematici, potranno ricevere informazioni negli stand di istituzioni, aziende e associazioni su pedonalità, ciclabilità, trasporti pubblici e sicurezza stradale, esplorare mezzi innovativi, provare bici cargo, riparare, comprare e marchiare bici usate, partecipare ad attività di educazione stradale con circuiti in bici (a cura della Polizia Locale) e di go-kart a pedali (per simulare invece l’esperienza al volante da guidatori di auto) per i più piccoli.

Sarà distribuito un nuovo opuscolo che raccoglie per la prima volta in un unico prodotto tutte le informazioni sui principali progetti e opportunità di mobilità sostenibile. Inoltre, nel tratto di via Indipendenza in corrispondenza di piazza VIII Agosto e via San Giuseppe, sarà possibile sperimentare per la prima volta a Bologna un “pinch point”, un restringimento ‘a clessidra’ della carreggiata a senso unico alternato per far rallentare le auto, soluzione infrastrutturale particolarmente diffusa all’estero per la moderazione della velocità e l’aumento della sicurezza stradale nelle strade residenziali a doppio senso di circolazione.

Nel pomeriggio di domenica 22 settembre, chiuderà la SEM il Bicipolitana Bike Day, una grande pedalata collettiva che attraverserà le vie della città, promuovendo l’uso della bicicletta come mezzo pratico e non inquinante, con partenza alle 16.30 da Piazza VIII agosto, dove convergeranno i gruppi provenienti da cinque punti del territorio metropolitano. Dopo un percorso adatto a tutte le età, di 11,5 km, su strade chiuse al traffico, l’arrivo della biciclettata sarà in Piazza Lucio Dalla, dove sarà disponibile il servizio BiciQui di parcheggio gratuito e custodito, gestito da Piazza Grande e promosso dalla Città metropolitana.

La partecipazione è libera, confermando l’adesione a quest link

Questa edizione della SEM è frutto di una collaborazione stretta tra istituzioni locali, associazioni del territorio e aziende pubbliche e private. Il coinvolgimento degli operatori economici come sponsor consentirà ai cittadini di ricevere tutte le informazioni pratiche e dialogare direttamente con i gestori dei principali servizi di mobilità del territorio: bus, treni, servizi di car, scooter e bike sharing. Attraverso una call metropolitana è stata coinvolta la comunità delle associazioni della mobilità sostenibile: sono oltre 50 le realtà – di cui 30 Associazioni, oltre a Comuni, Scuole, Ordini professionali, Sindacati, Comitati, Biblioteche e Case di Quartiere – che organizzano e co-organizzano gli eventi in programma, alcune di loro saranno presenti nella Piazza della mobilità, rendendo il calendario ricco e variegato e la SEM un progetto condiviso e partecipato.