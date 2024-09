È stata presentata questa sera, presso l’Aula Magna del Volta, la fine dei lavori di viabilità presso il polo scolastico di via Nievo, con l’obiettivo di minimizzare i disagi ed i problemi riscontrati negli ultimi anni ma, soprattutto, garantire la sicurezza degli studenti.

“Abbiamo sostanzialmente reso stabile e strutturale la sperimentazione avvenuta sul finire dello scorso anno scolastico – commenta l’Assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune di Sassuolo David Zilioli – dando stabilità e concretezza a ciò che già funzionava. Ciò che vogliamo è garantire la sicurezza dei ragazzi che entrano ed escono da scuola: per questo abbiamo istituito quell’area pedonale scolastica che, a regime e quindi da metà ottobre in poi, impedirà l’accesso a qualsiasi mezzo non autorizzato, limitando così il più possibile ogni rischio. Partecipazione è ascolto ed individuazione di soluzioni comuni: per questo motivo abbiamo deciso di proseguire ancora per un mese quella sperimentazione iniziata lo scorso anno scolastico, con le stesse regole di allora. Durante questo periodo, in cui non verrà acceso il sistema automatizzato delle infrazioni, verranno raccolte le targhe dei mezzi che potranno essere autorizzati, ascolteremo suggerimenti, cercheremo di dissipare dubbi e, soprattutto, valuteremo se la soluzione trovata va nella direzione auspicata”.

Durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti, si è ritenuto di individuare in maniera condivisa una serie di soluzioni mirate alla riqualificazione della viabilità in Via Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino; la Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo, SGP S.r.l. e aMo, con il contributo degli studenti frequentanti il corso di logistica e trasporti dell’I.I.S. Volta di Sassuolo, hanno vagliato, in via sperimentale, un’ipotesi contenuta di modifica della viabilità nell’area del Polo scolastico.

Alla luce dei risultati positivi ottenuti, gli uffici tecnici della Provincia di Modena, del Comune di Sassuolo e di SGP S.r.l. si sono confrontati per addivenire a una soluzione condivisa tale da rendere definitivi i risultati della sperimentazione.

Si è previsto pertanto di:

installare due varchi con lettura targhe: uno su via Falcone e Borsellino direzione nord e l’altro su via Montanara in prossimità dell’ampliamento dell’Istituto Formiggini. Sarà consentito il transito solo agli autobus, ai i mezzi autorizzati e di soccorso;

Installare 4 semafori di cui uno a chiamata con sensore per bloccare il traffico veicolare in uscita dai parcheggi Falcone e Borsellino e quello del PalaPaganelli e le auto che eventualmente abbiano impegnato via Nievo in direzione nord e agevolare l’uscita dei bus da via Falcone e Borsellino in direzione sud;

Istallare due semafori a chiamata per l’attraversamento pedonale in prossimità del varco di Piazza Falcone e Borsellino;

Spostare tutti gli stalli degli autobus da via Nievo a Via Falcone e Borsellino, davanti l’ingresso dell’istituto Volta;

Messa in sicurezza della strada che da via Montanara si collega a Piazza Falcone e Borsellino.

Eliminazione stalli di sosta autobus in corrispondenza della fermata Piscine e creazione di parcheggio per sosta breve.

Per incentivare i privati cittadini ad utilizzare in maniera corretta le corsie di marcia e gli spazi di sosta, lo spazio che precedentemente ospitava gli stalli degli autobus sarà convertito in parcheggio di sosta breve per il carico e scarico degli studenti.

Messa in sicurezza della pista ciclo-pedonale su via Nievo mediante installazione di cordoli stradali con mini new jersey in cemento armato.

Finiture ed ottimizzazioni sull’esistente

Soggetti che possono entrare nella zona pedonale scolastica previa autorizzazione:

disabili e loro accompagnatori (come da accesso alla centro / ZTL)

personale con rapporti di lavoro con il mondo scolastico (presenti presso il Polo)

residenti della zona

personale e operatori delle attività sportive (presenti presso il Polo)

L’accesso all’area pedonale scolastica ai mezzi non autorizzati sarà interdetto tutte le mattine, dal lunedì al sabato, fino alle 14,30.

Dal lunedì al sabato dalle 14,30 alle 24 e per tutta la giornata di domenica, invece, l’accesso sarà possibile per tutti.

Sperimentazione fino a metà ottobre 2024

Come anticipato, prosegue la fase “accompagnamento”: un ulteriore mese di sperimentazione, con le stesse regole di allora, con assistenza presso i varchi nelle ore di punta a supporto di chi transita e per info o dubbi.

Durante questo periodo (fino al 12.10,2024) sarà possibile comunicare le targhe. Alla fine della sperimentazione (dal 14.10.2024) sarà attivato il sistema automatico per il rilievo fotografico/sanzionatorio delle entrate nelle zona pedonale.