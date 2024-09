“Fino a qualche anno fa, malgrado la posizione panoramica sui colli bolognesi e la vicinanza alla città, il parco Cavaioni versava in stato di quasi completo abbandono. Oggi grazie all’impegno del mondo cooperativo, un’area di grande valore del territorio bolognese è stata restituita alla comunità.

Il Parco Avventura, a cui Ba.co. ha lavorato per lungo tempo, compie questo processo e dota lo spazio pubblico di un’iniziativa importante e innovativa a vantaggio delle famiglie, dell’infanzia e dell’intera città” sintetizza così Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia l’intervento della società Ba.co., associata a Confcooperative Terre d’Emilia, con la costruzione e il lancio del nuovo Parco Avventura Cavaioni, spazio dedicato al divertimento e all’avventura situato sui colli bolognesi. “Sono anni che lavoriamo a questo progetto” spiega Giorgia Coli, architetto e progettista di Ba.co., responsabile del progetto. “Da subito – prosegue – abbiamo creduto nel progetto e abbiamo lavorato con il Comune di Bologna per ottenere la possibilità di realizzare questo Parco così unico. L’iter è stato lungo, ci abbiamo impiegato anni, ma ne è valsa la pena. Ora si tratta di far conoscere l’iniziativa ai cittadini bolognesi e ai turisti che vogliono passare una giornata di relax a due passi dalla città, ma anche alle aziende e alle organizzazioni che desiderano sperimentare una location originale, ad esempio, per attività di team building”. Di cosa si tratta? Da 9 a 13 percorsi, di differenti livelli di difficoltà, costruiti di ponti, reti e passerelle per attraversare il bosco sospesi in aria: “un luogo dove immergersi nella natura e passare tempo libero di qualità: grazie alle strutture si potrà camminare sospesi tra gli alberi in sicurezza, un’esperienza che si offre a famiglie: bambini e adulti insieme, e a chiunque vorrà staccare dalla vita cittadina e lasciarsi conquistare dalla bellezza del parco Cavaioni”. La Ba.co. non è nuova a questo genere di investimenti: la società, infatti, gestisce Cerwood, il più grande Parco Avventura d’Italia, con sede in provincia di Reggio Emilia. A Parco Cavaioni, Ba.co. ha per vicino di casa la cooperativa sociale Le Ali, realtà nata dall’impegno dei residenti dell’area Cavaioni, i quali negli scorsi hanno dato vita al progetto Ca’ Shin, oggi ristorante tra i più frequentati dei colli bolognesi, proprio allo scopo di ridare vita al Parco e restituire alla città Villa Silvetta, splendida costruzione storica bolognese che oggi ospita il ristorante ed è il centro delle attività dei cooperatori di Le Ali. “Con la Ba.co. giochiamo in squadra: i nostri spazi sono limitrofi, la collaborazione tra di noi, fin dall’inizio è stata costruttiva, incomincia già nel 2018 in vista dell’arrivo del Parco Avventura, fonte di attrazione per il parco Cavaioni e per i colli” afferma Franca Zucchelli, vicepresidente di Le Ali, che ha accolto a Ca’ Shin i partecipanti all’inaugurazione del nuovo Parco.