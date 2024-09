La mostra Gianni Berengo Gardin. Marazzi, le linee veloci celebra i 50 anni del

rivoluzionario brevetto della monocottura rapida, vero e proprio salto tecnologico nel settore ceramico firmato Marazzi.

Per la prima volta, una selezione di scatti inediti realizzati da Gianni Berengo Gardin nel 1977, chiamato dall’azienda a documentare le nuove linee ‘veloci’, sarà presentata al pubblico, rivelando un approccio unico e innovativo alla fotografia industriale dell’epoca: ‘opere a colori dove, come in un vortice, i decori e le forme si rincorrono nella velocità della loro realizzazione’.

L’esposizione, curata da Alessandra Mauro, trova la sua cornice ideale nelle prestigiose

Sale della Musica, degli Incanti e dei Sogni di Palazzo Ducale Sassuolo parte del

patrimonio di Gallerie Estensi.

La mostra è visitabile su prenotazione anche durante la Tile Week di Marazzi Group.