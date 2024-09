E’ stato un momento di festa per la comunità di Castelnovo l’inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia statale Peep – Pieve. Festa per una nuova struttura moderna e funzionale che è stata molto apprezzata dalle famiglie che hanno partecipato in gran numero all’inaugurazione di questa mattina, sabato: una scuola che già dai prossimi giorni sarà pronta ad accogliere i bambini, e ad accompagnarli nella crescita in anni fondamentali per il loro sviluppo, come è stato detto prima del taglio del nastro.

Per l’occasione sono intervenuti il Sindaco di Castelnovo Emanuele Ferrari, Giuseppina Gentili Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Bismantova, l’Assessore regionale Alessio Mammi, Elena Carletti Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia con Delega a Scuola e Formazione. Gli interventi sono stati coordinati dalla Direttrice di Tuttomontagna Doris Corsini. Presenti anche i Consiglieri regionali Andrea Costa, Ottavia Soncini, Maura Catellani. Infine, il parroco di Castelnovo don Giovanni Ruozi ha impartito la benedizione alla nuova struttura.

Il cantiere per la realizzazione della scuola è durato due anni e, come ha ricordato Ferrari, ha vissuto anche fasi complesse che hanno anche coinvolto il quartiere circostante, per cui il Sindaco ha ringraziato i residenti per la pazienza e la collaborazione. “Ora però abbiamo una struttura e tutto il polo scolastico Peep – Pieve composto da edifici rinnovati negli ultimi anni, moderni, funzionali, con una forte attenzione all’ambiente e al risparmio energetico, in un contesto dove sono collocati il Centro Coni, la pista di atletica e il campo da calcio, la piscina e centro sportivo polifunzionale Onda della Pietra, e presto ci sarà anche il nuovo Palazzetto dello sport. Il meglio che si può pensare in uno spazio circoscritto per la crescita dei nostri ragazzi”. La scuola d’infanzia, così come tutto il polo recentemente rinnovato, ha visto una forte capacità da parte dell’amministrazione comunale di intercettare finanziamenti che hanno permesso un investimento molto consistente, per questo il Sindaco ha ringraziato la Provincia, la Regione, il Miur, così come le imprese, le maestranze, i tecnici che hanno lavorato in questi anni.

Il costo totale della nuova Scuola d’Infanzia è stato di circa 7,7 milioni di euro, coperto per oltre la metà dell’importo da un finanziamento Bei (Banca europea degli investimenti) di oltre 3,5 milioni di euro assegnato attraverso il Miur, e fondi comunali per oltre 3 milioni di euro.

La Scuola d’Infanzia è accanto alla scuola primaria inaugurata nel maggio 2022, che accoglie 190 bambini distribuiti su 10 classi, con annessa mensa da circa 200 posti. In questo caso il costo è stato di 3,8 milioni di euro, di cui oltre 2,4 milioni coperti da un finanziamento Bei assegnato dal Ministero dell’Istruzione.

Le due scuole sono state progettate secondo le più avanzate tecniche costruttive, all’insegna della sostenibilità, con pannelli fotovoltaici e pompa di calore in modo da ridurre al minimo consumi energetici e impatto ambientale, e per avere massima flessibilità funzionale dei vari spazi didattici. Il comparto scolastico Peep – Pieve è completato dal Nido Arcobaleno, inaugurato nel 2014.

A questi interventi si aggiungono i lavori condotti sulla sede delle Scuole medie di via Sozzi, per la riqualificazione energetica con un sensibile risparmio economico e con una forte riduzione degli inquinanti emessi in atmosfera, con un investimento complessivo di 1 milione 312.517 euro, di cui circa 400 mila finanziati attraverso Por-Fesr Emilia-Romagna.

Tutti gli interventi hanno ricevuto anche contributi dal GSE Conto Termico.