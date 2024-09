Charles Leclerc per la quarta volta consecutiva ha battuto tutti gli avversari al Baku City Circuit regalando alla Scuderia Ferrari HP la pole position numero 252 della sua storia. A completare l’eccellente risultato di squadra ci ha pensato Carlos Sainz, che ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre in Azerbaigian e scatterà dietro al compagno di squadra, in terza posizione. Il monegasco non ha dunque affatto risentito della poco lineare giornata di ieri e ha dominato la fase decisiva relegando ad oltre tre decimi Oscar Piastri, il primo degli inseguitori che avrebbe battuto anche con il tempo fatto segnare al suo primo tentativo in Q3. Per Charles si tratta della pole position numero 26 della carriera che gli permette di affiancare il campione finlandese Mika Hakkinen nella classifica di tutti i tempi.

Il Gran Premio che scatterà domani alle 15 locali (LE 13 ITALIANE) sarà lungo e pieno di insidie, come sempre accade sui circuiti cittadini. A differenza delle tradizionali piste tra i muretti, in Azerbaigian sorpassare non è tuttavia impossibile e dunque la gara si presenta aperta, ma il fatto di avere entrambe le vetture nelle prime due file mette in condizione la squadra di poter preparare al meglio le varie situazioni che si possono verificare. Di sicuro sarà importante la gestione delle gomme visto che la corsa si prospetta ad uno stop. In passato però si è visto come Safety Car tardive possano sconvolgere anche gli equilibri che sembrano più consolidati: servirà perciò la massima concentrazione dal primo all’ultimo giro.