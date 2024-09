Un 21enne residente in provincia di Modena è rimasto coinvolto in un incidente con la sua moto nel tragitto che da Pian del Falco va verso Sestola percorrendo via Passerino: per motivi da accertare, é andato fuori strada ruzzolando lungo un pendio erboso in una zona boschiva. La richiesta di soccorso alla Centrale Operativa 118 è arrivato poco dopo le 15.

Sul posto il Soccorso Alpino di Fanano, i Vigili del Fuoco di Fanano e l’elicottero 118 di Pavullo che lo ha trasferito all’ospedale di Baggiovara in codice di media gravità.