Nell’ambito dell’attività di contrasto sul commercio di specie protette e tutelate, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in servizio presso l’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna hanno sottoposto a sequestro, in due distinte operazioni di servizio, due coralli dal peso complessivo di 1400 gr., appartenenti all’ordine “scleractinia” e gr. 563 di caviale di storione appartenente alla famiglia “acipenseridae”.

Tali beni, sprovvisti della necessaria documentazione, ovvero del regolare certificato d’importazione CITES e delle etichette identificative, erano stati occultati tra gli effetti personali dei bagagli di due passeggeri di nazionalità italiana e russa provenienti rispettivamente dalla Thailandia e da Mosca. Ai trasgressori è stata applicata la sanzione pecuniaria di €. 5.000,00.

I controlli doganali eseguiti dai militari del Corpo e dai funzionari doganali, in attuazione della “Convenzione di Washington – CITES”, sono finalizzati a contrastare il commercio internazionale illegale della flora e della fauna selvatica e rappresentano un essenziale presidio a tutela delle specie in via di estinzione, concorrendo alla salvaguardia della biodiversità.