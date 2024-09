La Commissione Pari Opportunità di Legacoop Estense, in collaborazione con CGIL Modena, promuove il seminario in presenza “Linguaggio inclusivo. Uno strumento fondamentale per il benessere sui luoghi di lavoro”, che si svolgerà giovedì 19 settembre dalle 9:00 alle 13:00, nella sede di Coop Cartai in via Portogallo 75.

“Il linguaggio – evidenzia la presidente della Commissione Pari Opportunità di Legacoop Estense Morena Bedogni – non è semplicemente un mezzo di comunicazione, ma uno strumento con cui costruiamo la nostra realtà. Secondo la filosofia del linguaggio e la psicologia, le parole non sono solo etichette per concetti, ma contribuiscono attivamente a plasmare la nostra percezione del mondo. Partendo da questi assunti, deriva l’importanza di coltivare un linguaggio inclusivo, capace di promuovere, sul luogo di lavoro e non solo, un clima emotivamente sicuro e rispettoso”. Il seminario intende analizzare, a partire da dati e case history raccolti dall’osservatorio di LuneNuove e dallo Sportello Arcobaleno della Camera del Lavoro di Modena, come il linguaggio discriminatorio incida all’interno delle dinamiche di violenza e come, all’opposto, un uso consapevole di un linguaggio inclusivo favorisca la creazione di relazioni rispettose e autentiche e di un clima empatico di ascolto reciproco. “Non è una questione di linguaggio politicamente corretto – conclude Bedogni – ma di favorire la consapevolezza sulla responsabilità, che ogni persona ha, di porre cura e attenzione nella scelta delle parole, come opportunità importantissima di incidere sulla visione del mondo e sulla qualità delle relazioni”. Nel corso del seminario interverranno Michele Pompei, della cooperativa sociale Lunenuove, e Angelica Polmonari, presidente Arcigay Modena. L’incontro, realizzato con il sostegno di Comune di Modena e Regione Emilia-Romagna, è rivolto alle cooperative associate e aperto alla cittadinanza.

Info e iscrizioni: presidenza@legacoopestense.coop