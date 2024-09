Il sospetto caso di dengue segnalato a Modena in stradello Capitani nella giornata di lunedì 16 settembre è negativo, sono stati pertanto interrotti i trattamenti straordinari di disinfestazione contro la zanzara tigre.

Nella mattinata di martedì 17 settembre l’Igiene Pubblica dell’Ausl ha informato l’Amministrazione comunale dell’esito degli esami di laboratorio che hanno escluso si tratti di un nuovo caso di dengue, il virus trasmesso appunto dalla zanzara tigre.

L’ordinanza firmata dal sindaco è stata pertanto revocata e i trattamenti previsti dal Piano Regionale Arbovirosi interrotti: non saranno effettuati gli interventi porta a porta, i larvicidi su suolo pubblico e nemmeno i due adulticidi notturni. Gli interventi erano infatti partiti, in via cautelativa, come previsto dal Piano di sorveglianza arbovirosi 2024, in attesa dei risultati di laboratorio.

Per eventuali informazioni: Ufficio Diritti Animali tel. 059 2032211.