Una vera e propria “chiamata alla partecipazione sociale”, rivolta ai giovani dai 14 ai 34 anni. È ciò che arriva anche sul territorio di Castelfranco Emilia grazie all’avvio del progetto “Spazio civico di comunità” che prevede numerose attività gratuite e l’opportunità di uno Spazio concreto per accogliere i giovani, valorizzare le loro risorse, rispondere alle loro domande, sostenerli nel loro percorso di realizzazione, rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà ed il rispetto reciproco.

Da settembre 2024 a giugno 2026 numerose specialità sportive gratuite per oltre 600 giovani e adulti (dai 14 ai 34 anni), affiancate da molteplici iniziative extra-sportive, seminari, laboratori e spettacoli, coinvolgeranno oltre 10.000 persone. Si parte già il prossimo venerdì 20 settembre con la Notte dello Sport: uno spettacolo a cielo aperto con le discipline sportive in primo piano per celebrare la nascita dello Spazio Civico di Comunità. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesfera in collaborazione con il Comune di Castelfranco Emilia.

Alcune associazioni, unendosi, si sono aggiudicate il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA e promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’avvio di uno Spazio Civico di Comunità “Kine4Play – Officine in movimento”, che avrà la sede centrale in Via Ligabue 15 a Castelfranco Emilia, dove saranno offerte gratuitamente attività sportive ed extra sportive e sociali ai giovani, promuovendo il protagonismo giovanile e grazie a processi di empowerment individuale e collettivo all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale.

Sono sette, in particolare, le macro-aree sportive che nei prossimi due anni saranno sviluppate sul territorio. Si va dallo Sport4play, che comprende arti marziali, difesa personale, basket, pilates, atletica, pattinaggio, calcio, camminate e sport, fino alla categoria “Rispettarsi e rispettare”, al cui centro stanno i lavori esperienziali, il teatro danza e lo shiatsu. Spazio poi anche al “Myself and I” (yoga, meditazione e naturopatia), alla “Cre-attività” (teatro, musicoterapia, danza libera e musica dal vivo), alla “Dalle strade alle stelle” (danza, hip hop, contaminazione, laboratori moda e graffiti”, al “Racconto di me nel mondo” (danza classica, improvvisazione, laboratori musicali) e alla “La casa, la terra” (seminari, pulizia parchi, laboratori riciclo creativo, biciclettata della legalità).

“Il progetto “Spazi civici di comunità” è sviluppato in tutta Italia dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con noi – spiega il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma -. Ha non solo l’obiettivo di creare hub di aggregazione per i giovani del territorio con un programma di attività sportive, educative e sociali, che sia capace di attivare e valorizzare i talenti giovanili, ma anche quello di costruire nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva attraverso lo sport, dando vita ad iniziative di espressione creativa e artistica che siano rappresentative delle culture giovanili dei territori. Inoltre, attraverso questi “Spazi civici” – continua il Presidente Mezzaroma – si vuole promuovere uno stile di vita attivo e rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport, come lo spirito di squadra, l’impegno continuativo, la lealtà e il rispetto reciproco, oltre a sensibilizzare l’associazionismo sportivo a creare o rafforzare network e presidi educativi per i giovani del territorio, in una prospettiva inclusiva e sostenibile”.

Alessio Vanzini – Presidente della società capofila ha dichiarato: “L’ASD Kinesfera è lieta di annunciare la nascita dello Spazio Civico di Comunità a Castelfranco Emilia (MO). Il Play District “Kine4Play “Officine in movimento” offrirà attività sportive gratuite a oltre 600 giovani e adulti (14-34 anni) da settembre 2024 a giugno 2026. Il programma coinvolgerà circa 10.000 persone attraverso sette macroaree: Sport4play, Rispettarsi e rispettare, Myself and I, Cre-attività, Dalle strade alle stelle, Racconto di me nel mondo, e La casa, la terra, promuovendo stili di vita sani e nuovi stimoli. Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Castelfranco Emilia, l’Unione del Sorbara, l’AUSL, istituti scolastici, e numerose associazioni del territorio”.

Per Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia, “Kinesfera è una realtà virtuosa del territorio, che fa della promozione del benessere, e quindi dello sport, una delle proprie mission. Come Ente non possiamo non sostenere l’Associazione. Le ambizioni sono molto alte, ma sono sicuro che insieme, facendo sinergia, riusciremo a confermare le grandi aspettative”.

Lo Spazio Civico avvierà l’attività proprio il 17 settembre 2024, durerà due anni e sarà aperto a chiunque vorrà iscriversi. La società capofila del progetto è Kinesfera ASD. E a lavorare in sinergia come partner del progetto saranno le associazioni: Associazione Proloco Castelfranco Emilia Aps, Casa Delle Donne Contro La Violenza Odv, Centro Documentazione Donna Ets, Comitato Territoriale Csi Di Modena Aps, Polisportiva Castelfranco Emilia Asd Aps, Arcispazio Piumazzo Asd-Aps, Circolo Arci “Gianfranco Preti” Manzolino Ets Aps, Unione Dei Comuni Del Sorbara, Comune Di Castelfranco Emilia, I.I.S. “Lazzaro Spallanzani”, I.I.S. “Adolfo Venturi”, Last Minute Market. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito di Kine4èPlay.