San Lazzaro di Savena saluta il Maggiore Giulio Presutti, per 5 anni Comandante della locale Compagnia Carabinieri. Viterbese, classe ’86, ha iniziato la carriera militare nel 2004

all’Accademia Militare di Modena, e dopo molteplici esperienze, tra cui il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vallo della Lucania (SA), il comando della Compagnia Carabinieri di Agropoli (SA) ed alcuni incarichi all’estero in Cossovo e Iraq, dal settembre 2019 è al comando della Compagnia di San Lazzaro, subentrato al precedente comandante Maggiore Aniello Mattera.

Nei giorni scorsi il Comune di San Lazzaro ha voluto salutare e ringraziare ufficialmente il

Maggiore, a cui la sindaca Marilena Pillati, al termine del momento di saluto e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, ha consegnato una pergamena: “Al Maggiore Presutti va la riconoscenza dell’Amministrazione Comunale per la disponibilità e la collaborazione e per avere svolto un importante servizio a contatto con il territorio e i cittadini. A lui vanno anche i nostri migliori auguri per il nuovo impegno professionale.” Per Presutti, che il 18 settembre 2024 ha lasciato San Lazzaro di Savena, inizia ora una nuova esperienza presso il Comando Generale dell’Arma Carabinieri di Roma, dove assumerà l’incarico di Capo della 2^ Sezione Archivio Storico della Direzione dei Beni Storici e Documentali: “L’incarico di Comandante di Compagnia – ha detto – è un’esperienza molto formativa e intensa, per questo porterò sempre San Lazzaro impresso nei miei ricordi più cari e ringrazio i mie superiori, per il supporto ricevuto, tutti i miei Ufficiali, Sottufficiali e Carabinieri, che ho avuto l’onore di comandare, per l’abnegazione profusa che ha reso possibile il raggiungimento di ottimi risultati e mia moglie per la costante vicinanza”.