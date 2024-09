Prenderanno il via tra circa due settimane a San Felice sul Panaro i lavori per messa in sicurezza di tratti di viabilità e ciclopedonali con contestuale abbattimento delle barriere architettoniche nei pressi del centro storico. Nel dettaglio sarà realizzato un nuovo percorso pedonale sicuro che collegherà la ciclopedonale esistente posta all’interno del parco “Italo Calvino” alla scuola dell’infanzia “Caduti per la Patria” in via San Bernardino.

Saranno anche realizzati due attraversamenti pedonali che collegheranno il percorso alla fermata autobus Seta di via Bergamini posta dietro al distributore. Prevista inoltre la manutenzione del manto superficiale ammalorato e sconnesso del marciapiede di via Bergamini (fronte villa Ferri). L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di potenziare il sistema di percorsi pedonali esistente, riqualificandolo e connettendolo a nuovi tratti per aumentare il livello di sicurezza, con una particolare attenzione ai cittadini più vulnerabili. L’intervento avrà una durata di circa 30 giorni con un costo di 60 mila euro, finanziati con fondi derivanti dalla Legge di Bilancio.