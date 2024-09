Durante l’estate, le scuole formiginesi hanno beneficiato di diversi interventi di rinnovamento resi possibili grazie alla stretta collaborazione tra Comune, istituti scolastici e genitori. Un impegno condiviso che ha dimostrato come il lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti possa tradursi in un ambiente scolastico di qualità, dove gli studenti possano crescere in un contesto sicuro, stimolante e accogliente. L’importanza di questa collaborazione si riflette nei risultati ottenuti, con il Comune, le scuole e i genitori che riescono a portare avanti progetti concreti per il benessere della comunità scolastica, a beneficio di tutti.

Alla scuola primaria Carducci di Formigine, un gruppo di genitori volontari ha curato la tinteggiatura delle aule, mentre all’esterno sono stati effettuati interventi di manutenzione sui giochi e sulle panchine, con l’applicazione di impregnanti per garantirne la durata nel tempo. Questo intervento è un esempio tangibile di come l’impegno collettivo possa migliorare significativamente gli spazi dedicati ai più piccoli.

Presso la scuola primaria Don Milani di Casinalbo, il progetto “Scuola Casa Comune” prosegue, con la tinteggiatura di 15 aule realizzata durante l’estate. Durante l’anno scolastico, i corridoi verranno trasformati, grazie alla visione dell’insegnante Monica Moscattini, coordinatrice del percorso, e al prezioso contributo dei genitori volontari, in spazi non solo di passaggio, ma di formazione e interazione. L’obiettivo è quello di creare un ambiente accogliente e armonioso, dove ogni area, formale e informale, favorisca l’autonomia e il benessere degli alunni.

Questi interventi rappresentano un passo importante nella costruzione di una scuola non solo funzionale, ma in grado di offrire benessere a chi la vive ogni giorno, promuovendo un senso di appartenenza e comunità.