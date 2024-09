Dal 23 al 27 settembre è in programma il “Cersaie 2024”, una manifestazione fieristica per la quale è previsto un elevato afflusso di visitatori.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale, dopo diversi incontri del tavolo tecnico a cui hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti (Comune, BolognaFiere, Polizia Locale, Polizia Stradale, Società Autostrade, CAT Taxi, Tper, People Mover, Aeroporto, Ferrovie dello Stato e Trenitalia), ha deciso di attuare con un’ordinanza alcune modifiche alla viabilità. Leggi l’ordinanza.

Dal 23 al 27 settembre, regolamentazione della viabilità e della sosta dalle 7 alle 20

Divieto di transito e sosta in piazza della Costituzione ai veicoli privati e ai pullman turistici. L’accesso alla piazza sarà consentito solo a bus di linea e taxi e agli autorizzati indicati nell’ordinanza. Il rispetto del divieto sarà controllato con il presidio costante di operatori/movieri di Bolognafiere, con il supporto di Polizia Locale negli orari di maggiore afflusso e deflusso dei visitatori.

ai veicoli privati e ai pullman turistici. L’accesso alla piazza sarà consentito solo a bus di linea e taxi e agli autorizzati indicati nell’ordinanza. Il rispetto del divieto sarà controllato con il presidio costante di operatori/movieri di Bolognafiere, con il supporto di Polizia Locale negli orari di maggiore afflusso e deflusso dei visitatori. Divieto di sosta ai pullman turistici e alle navette bus in via Stalingrado , da piazza della Costituzione fino agli svincoli della tangenziale 7/7bis, in entrambi i sensi di marcia.

, da piazza della Costituzione fino agli svincoli della tangenziale 7/7bis, in entrambi i sensi di marcia. I pullman turistici dotati di apposito contrassegno identificativo e che effettuano il servizio di trasporto dagli alberghi cittadini, potranno sostare in via Felicori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico passeggeri.

per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico passeggeri. Per limitare il flusso veicolare in viale Aldo Moro , i veicoli che da via Michelino si immetteranno in viale Europa, avranno l’obbligo di svolta a destra, eccetto i bus di linea Tper e taxi, mentre i veicoli che da via della Repubblica si immetteranno in viale Aldo Moro, avranno l’obbligo di svolta a destra, eccetto i taxi.

, i veicoli che da via Michelino si immetteranno in viale Europa, avranno l’obbligo di svolta a destra, eccetto i bus di linea Tper e taxi, mentre i veicoli che da via della Repubblica si immetteranno in viale Aldo Moro, avranno l’obbligo di svolta a destra, eccetto i taxi. Inoltre, dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 19, verranno chiuse in entrambi i sensi di marcia le rampe della tangenziale uscita 8 che immettono in viale Europa, direzione centro. La chiusura delle rampe verrà effettuata a cura di Società Autostrade.

che immettono in viale Europa, direzione centro. La chiusura delle rampe verrà effettuata a cura di Società Autostrade. La società Autostrade aprirà quattro varchi di accesso all’autostrada al casello Bologna Fiera tutti i giorni di manifestazione a partire dalle 15.30. Inoltre, la Polizia Stradale garantirà il presidio del casello autostradale “Fiera” in tutte le giornate di manifestazione.

Taxi



Nelle giornate interessate dalla manifestazione al fine di ridurre i tempi di percorrenza per i taxi dalla stazione ferroviaria a piazza della Costituzione, è stata realizzata una nuova corsia preferenziale in via Donato Creti. che sarà presidiata dalla Polizia Locale dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 17 alle 19.

Bus

Le linee TPER 28 e 35 saranno attive e potenziate fino alle 20.30 con una frequenza di circa 5 minuti.

Bolognafiere e Bologna Welcome attiveranno un servizio navetta dall’Aeroporto alla Fiera per i visitatori già in possesso di biglietto per il Cersaie. Il servizio NCC bus, gratuito, partirà dall’Aeroporto e dalla Fiera una volta raggiunto il riempimento del mezzo.

Per favorire la sosta dei visitatori, verrà attivato il parcheggio nell’area del Parco Nord e la relativa navetta Tper 947 di collegamento con l’ingresso Michelino.

Treni



Per tutte le giornate della manifestazione, saranno istituiti dei treni straordinari che arriveranno e partiranno dalla stazione Bologna Fiera. Ogni giorno il primo treno arriverà alle 8.21 e l’ultimo treno partirà alle 19.

Il Coordinamento per la gestione di emergenze e l’impegno della Polizia locale



Durante i giorni della manifestazione sarà attivo un centro di coordinamento per la gestione in tempo reale di eventuali situazioni di emergenza che potrebbero influire sulla mobilità.

Inoltre la Polizia locale sarà impegnata nel presidio della zona dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 19 con l’impegno di 15 pattuglie al mattino e 15 pattuglie al pomeriggio.