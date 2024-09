L’Associazione Sostegno Demenze e il Comune di Formigine, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, organizzano una serata al cinema.

L’appuntamento è per domenica 22 settembre alle 17.30, presso l’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, dove verrà proiettato il film “Ella & John” di Paolo Virzì. La pellicola, interpretata da Helen Mirren e Donald Sutherland, racconta la storia di una coppia di ottantenni: lei è fragile ma mentalmente lucida, mentre lui è affetto da Alzheimer. Per sottrarsi a cure che li separerebbero, decidono di intraprendere un ultimo viaggio con il loro vecchio camper.

L’ingresso è gratuito e l’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.

In città, è stato avviato il progetto “Formigine longeva”, volto a rispondere all’invecchiamento della popolazione attraverso lo sviluppo di un welfare sempre più inclusivo. Tra gli obiettivi principali vi è la promozione dell’invecchiamento attivo, coinvolgendo anziani e cittadini in attività sociali e formative. Parallelamente, si lavora anche sulla prevenzione, convinti che l’apprendimento continuo e la partecipazione possano offrire nuove opportunità, come dimostrato dall’Officina della Memoria, un centro di aggregazione per persone con disturbi cognitivi che si trova presso la Polisportiva Formiginese.

Tutte queste azioni si inseriscono nel più ampio ambito di Formigine Dementia Friendly Community, con l’obiettivo di creare una comunità inclusiva e accogliente per chi soffre di disturbi della memoria, migliorandone la qualità della vita.