Sabato 21 settembre, dalle 9 alle 13.30, nella Casa di Quartiere Katia Bertasi, via Fioravanti 18, è in programma il convegno Famiglie e digitale: consapevolezza e benessere per bambine, bambini e adolescenti.

L’appuntamento, rivolto a genitori, educatori e insegnanti, vuole essere occasione per approfondire il tema del rapporto tra i minori e il digitale, con l’obiettivo di sviluppare strategie per prevenire i comportamenti a rischio e promuovere un uso consapevole di videogiochi, smartphone e piattaforme online.

Programma



Alle 9, saluti istituzionali di: Matteo Lepore, sindaco Comune di Bologna, Federica Mazzoni, presidente Quartiere Navile, Claudia Giudici, garante per l’infanzia e l’adolescenza Assemblea legislativa – Regione Emilia-Romagna , Andrea Longanesi, direttore sanitario Azienda Usl di Bologna

Alle 9.45, Parliamo di famiglie e digitale

“Giocare online: corpi, schermi, connessioni e pressioni del mercato”, Michele Marangi, Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento – Università Cattolica di Milano

“Schermati dagli schermi. Solitudini e rischi del digitale”, Maria Luisa Iavarone, Pedagogia sperimentale – Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

“(Non è) Tutta colpa di internet: crescere nell’epoca della fragilità adulta”, Tommaso Zanella, Psicoterapeuta, Vicepresidente Fondazione Minotauro, docente a contratto presso Sigmund Freud University.

“Dalla nascita con gli schermi: effetti sullo sviluppo, prevenzione dei rischi e promozione del benessere digitale”, Sara Denti, Pediatra di libera scelta – Associazione Culturale Pediatri

Modera: Elvis Mazzoni, Psicologia dello Sviluppo e dell’educazione – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Ore 11.30, tavola rotonda

Massimiliano Martines, associazione Dry-Art, coordinatore progetto “Game Factor” del Comune di Bologna

Ilaria Pietrafesa, cooperativa Open Group, coordinatrice progetto “Guida la notte”, sezione “Paese delle Meraviglie” del Comune di Bologna

Maria Luisa Grech, direttrice dell’UOC SerDP – Azienda USL di Bologna

Elisa Parma, dirigente medico di neuropsichiatria infantile, Azienda Usl di Bologna

Mariateresa Paladino, settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità – Regione Emilia-Romagna

Alberto Simonetti, Policy & Public Affairs Manager – Associazione Iidea

Arianna Saulini, responsabile Networking e partneship istituzionali e Nadia Dalla Costa, Educazione e Didattica Digitale Coordinator – Save the Children Italia

Modera: Chris Tomesani, Capo Dipartimento Welfare e Promozione del benessere di comunità Comune di Bologna

Ore 13.20, conclusioni istituzionali

Massimo Bugani, assessore Innovazione Digitale Comune di Bologna

Luca Rizzo Nervo, assessore Welfare e Salute Comune di Bologna

Per informazioni e iscrizioni

https://forms.gle/8zu4pNnjkyn4W7GR8