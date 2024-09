La piena dei fiumi Secchia e Panaro è transitata nel territorio comunale di Modena, ora scorre nei tratti vallivi dei fiumi, e nella serata di giovedì 19 settembre sono stati riaperti alla circolazione i ponti chiusi per motivi precauzionali: ponte Alto e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, e in mattinata la Provincia ha riaperto anche Navicello vecchio sul Panaro, sulla diramazione della strada provinciale 255. Nella giornata di oggi, venerdì 20 settembre, inoltre, vengono completate anche le operazioni di pulizia di via Curtatona per riaprire così il ponte sul torrente Tiepido.

Per sabato 21 settembre l’allerta per criticità idraulica e idrogeologica, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, è “scesa” a Gialla per il territorio modenese.

In questi giorni nel monitoraggio dei corsi d’acqua e nel controllo degli argini in tutto il nodo idraulico modenese sono stati impegnati i tecnici comunali, provinciali e di Aipo, i volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, gli operatori della Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è stato del Coc, il Centro operativo comunale. Per la protezione civile era aperta la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.