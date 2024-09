Procedono speditamente i lavori del tram in via Ugo Bassi, nonostante i fisiologici stop&go legati ai necessari approfondimenti storico-archeologici e sulle reti e le piogge insistenti di questi giorni. Ora ci si prepara al cambio di fase, previsto per lunedì 23 settembre, con alcune novità studiate per rendere compatibile la compresenza del maxi-intervento di Hera sulle condotte dell’acqua e del gas – 450 i metri di rete da sostituire – con il rispetto della tabella di marcia.

Le novità più significative, descritte di seguito nel dettaglio, interessano l’incrocio con via Indipendenza, che resterà aperto per tutta la durata dei lavori su Ugo Bassi, evitando la chiusura durante il periodo natalizio, e il mantenimento di una corsia di marcia nel secondo e terzo tratto (da via Indipendenza a via Nazario Sauro) fino al 22 ottobre; nella stessa data è prevista la riapertura dell’incrocio con via Testoni, che consentirà una migliore permeabilità del comparto urbano posto a sud di Ugo Bassi.

Dalla seconda metà settembre a fine ottobre

Mentre proseguono i lavori nella porzione di strada compresa tra le vie Marconi e Nazario Sauro, il cantiere del tram si estende in anticipo sul previsto nel secondo e terzo tratto, sul lato della carreggiata già occupato dall’intervento Hera. Via Ugo Bassi resta percorribile a senso unico per i veicoli da via Indipendenza verso via Nazario Sauro sulla corsia sud (lato piazza Maggiore), così come rimangono fruibili gli attraversamenti pedonali e l’area di sosta C/S all’angolo con Venezian.

Fine ottobre

Torna accessibile al traffico veicolare l’ingresso di via Testoni, mentre chiude l’intero secondo tratto di via Ugo Bassi, da Nazario Sauro a Venezian, lasciando liberi gli incroci.

Da inizio novembre a metà di dicembre

Riapre integralmente la porzione di via compresa tra Testoni e Nazario Sauro, mentre il cantiere si estende lungo tutta la sede stradale nel secondo e terzo tratto, fino a via Indipendenza, il cui incrocio resta libero (a differenza delle intersezioni con Sauro e Venezian).

Da metà dicembre a febbraio 2025

I lavori si avviano a conclusione, con la riconsegna al traffico veicolare di via Ugo Bassi fino a via Venezian e il mantenimento della cantierizzazione solo nell’ultimo e terzo tratto.

Le modifiche al trasporto pubblico

Le informazioni puntuali su percorsi del trasporto pubblico e fermate provvisorie, con la relativa cartografia, saranno disponibili sulla pagina dedicata del sito Tper www.tper.it/viaggia.