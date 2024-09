“Come muoverti nel mondo del lavoro senza perdere la bussola”: lo Sportello comunale per il Lavoro e Insieme per il lavoro organizzano un ciclo di laboratori gratuiti in programma fino a dicembre 2024 per chi ha bisogno di orientarsi nel mondo del lavoro e della formazione professionalizzante (QUI la locandina).

Gli incontri, tematici, hanno in comune l’obiettivo di far conoscere le professioni, offrire uno sguardo sulle competenze più richieste dal mercato del lavoro e su quale formazione intraprendere per affrontare il percorso verso il proprio obiettivo professionale.

La rassegna, introdotta da un incontro pilota realizzato lo scorso 9 settembre e dedicato alla formazione per diventare Operatrici e Operatori Socio Sanitari, prosegue ora con due laboratori per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni che hanno completato la scuola superiore e hanno necessità di capire come proseguire con gli studi o come muoversi nella ricerca attiva del lavoro.

I prossimi 23 e 24 settembre sono infatti in programma, in vicolo Bolognetti 2 a Bologna, due incontri dal titolo, rispettivamente, “Come scegliere un progetto formativo e/o professionale” e “Cercare lavoro, obiettivi, tecniche e strumenti per la ricerca attiva”. Si può partecipare gratuitamente a uno o a entrambi gli appuntamenti. Il primo, il 23 settembre dalle 15 alle 17, è pensato per supportare i giovani che si sentono incerti su quale percorso intraprendere al termine delle scuole superiori: insieme allo Sportello Lavoro e al Centro Risorse per l’Orientamento “Maria Luisa Pombeni”, partner dell’iniziativa, vedremo quali sono le tappe per orientarsi verso una dimensione formativa e dunque proseguire con gli studi oppure verso il lavoro. Ci si iscrive qui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2T8Y6zDjrHh-5ibwPZkbcreNRLqLOce4t_DEwZxjfPeu9PA/viewform

Il laboratorio del 24 settembre, ore 10-12, ha invece un taglio più operativo ed è dedicato a illustrare le tecniche di ricerca attiva per chi si affaccia per la prima volta al mondo lavorativo. Per partecipare, ci si iscrive qui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefVEWlaqjTvCWhR2-44F6-vT8Iy2qKoYdRJOludFus2ACnPQ/viewform

Entrambi i laboratori concludono un progetto formativo che tra i mesi di febbraio e aprile scorsi ha coinvolto sei istituti scolastici bolognesi ed è stato dedicato proprio alle azioni da compiere (lettura degli annunci di lavoro, stesura cv, colloquio di selezione) per chi muove i primi passi nella ricerca di occupazione.

Scorrendo il calendario dei prossimi incontri troviamo poi il 18 ottobre, dalle 10 alle 12, nella Sala dello Zodiaco di Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, un laboratorio dal titolo “Inserimento e integrazione dei lavoratori con disabilità” realizzato in collaborazione con Randstad. Si parlerà dei diritti e delle opportunità per le persone con disabilità o appartenenti alle altre categorie protette (ai sensi della legge n. 68/99). L’obiettivo è inoltre fornire gli strumenti per conoscere meglio l’inquadramento normativo, le strategie e le tappe per cercare lavoro, oltre alle modalità per presentarsi alle aziende e inserirsi nel rispetto dei propri diritti.

L’incontro del 13 novembre, dalle 10 alle 12, in vicolo Bolognetti 2, realizzato in collaborazione con Adecco, è dedicato al “Settore Construction: figure più richieste e occasioni di formazione”. Focus sulle professioni nell’ambito della cantieristica stradale e delle telecomunicazioni: verrà offerta una panoramica su cosa comprende il settore Construction, tra costruzioni e infrastrutture, quali sono le tendenze del mercato, come formarsi e inserirsi in base al fabbisogno delle aziende.

Il ciclo di laboratori si concluderà il 10 dicembre con un appuntamento dedicato ai cosiddetti “white collar”. L’incontro dal titolo “Le professioni impiegatizie nelle organizzazioni aziendali”, in partnership con Gi Group, è in programma dalle 10 alle 12 nella Sala dello Zodiaco di Palazzo Malvezzi, via Zamboni, 13. Al centro, una panoramica sulle figure impiegatizie per conoscere e distinguere le differenze e le competenze da ottenere rispetto ai bisogni aziendali. Particolare attenzione sarà dedicata alla conoscenza dell’organizzazione aziendale, alle diverse funzioni del personale impiegatizio e a come orientarsi rispetto alla formazione per i diversi tipi di professioni impiegatizie.