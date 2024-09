Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto oggi pomeriggio intorno alle 18:00 all’interno di un canale lungo via Carlo Alberto Dalla Chiesa, poco lontano dal nido Famigli. A dare l’allarme è stato un passante. Sul posto, carabinieri, vigili del fuoco, ambulanza e automedica del 118. Il cadavere è stato trasportato presso la medicina legale. In merito alle cause della morte, al momento non si esclude nessuna ipotesi.