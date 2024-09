Al mattino molto nuvoloso sul settore centro-occidentale con piogge in intensificazione a partire da ovest, più consistenti lungo i rilievi e che potranno assumere anche carattere temporalesco. Dal pomeriggio fenomeni in estensione al resto della regione con precipitazioni più intense sui rilievi centrali, localmente anche a carattere temporalesco, in veloce spostamento verso est.

Temperature minime in lieve aumento, con valori tra 15 e 17 gradi; massime in diminuzione sul settore centro-occidentale dove oscilleranno tra 19 e 20 gradi, valori tra 22 e 24 gradi sulle rimanenti aree di pianura e lungo la costa. Venti deboli dai quadranti orientali sulle pianure, da sud-ovest lungo i rilievi con rinforzi nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Mare quasi calmo al mattino poi poco mosso.

(Arpae)