Una donna di 80 anni è stata trovata morta in casa ieri pomeriggio in una palazzina di piazzale delle Rose a Spezzano di Fiorano. A dare l’allarme, intorno alle 17, la figlia della donna che ha trovato la madre morta in casa. I carabinieri, sul posto per le indagini assieme alla Scientifica, cercano il figlio cinquantenne dell’anziana che viveva con lei. Non è ancora chiaro come la donna sia stata uccisa, probabilmente strangolata. Sul posto anche il PM.