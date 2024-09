Si tratta del Capitano Emanuele Pepe, trentacinquenne, originario di Palermo. L’Ufficiale ha frequentato il 196° corso per la formazione degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri presso l’Accademia Militare di Modena e, successivamente, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.

Laureato in Giurisprudenza e in possesso di Master di II livello in Criminologia forense, ha svolto servizio alle dipendenze del 6° Battaglione Carabinieri “Toscana” in Firenze, quale “Comandante della Compagnia di Intervento Operativo” in s.v. per poi assumere, trasferito in Puglia, l’incarico di “Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile” della Compagnia Carabinieri di Brindisi.

Da ultimo, l’Ufficiale, ambito missione estero “Inherent Resolve/Prima Parthica” condotta dalla coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti, ha espletato mandato semestrale nel ruolo di “Provost Marshal/Comandante della Polizia Militare” presso l’Italian National Continget Command Air/Task Force Air di Ali Al Salem in Kuwait.