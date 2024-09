Cielo inizialmente nuvoloso per nubi basse in parziale dissolvimento nel corso della mattina Dal pomeriggio irregolarmente nuvoloso per il transito di nuvolosità stratificata medio-alta con assenza di precipitazioni. In tarda serata-notte ampie schiarite a partire dal settore occidentale.

Temperature minime comprese tra 13 e 16 gradi, massime tra 21 e 25 gradi. Venti deboli da ovest sulle pianure tendenti a divenire moderati sud-occidentali. Sui rilievi deboli-moderati da sud-ovest con rinforzi lungo le aree di crinale. Mare da poco mosso a localmente mosso.

(Arpae)