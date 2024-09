All’interno dell’“Eurospin” di Scandiano, avrebbe asportato un pezzo di formaggio, occultandolo nella tasca della sua felpa, poi avrebbe oltrepassato le casse senza pagare. Si tratta di un uomo di 49 anni che, vistosi scoperto dall’addetto alla sicurezza, al fine di guadagnarsi la fuga lo ha minacciato, dicendogli che si sarebbe procurato una pistola a casa e sarebbe tornato per sparargli.

Sul posto sono intervenuti i militari scandianesi che hanno acquisito i primi elementi dai presenti e dalla vittima, che consegnava ai militari alcune foto scattate all’uomo ed all’autovettura utilizzata dallo stesso per fuggire. Le indagini condotte dai carabinieri permettevano di risalire al presunto reo, il quale consegnava spontaneamente ai militari due pistole: una cal. 9 con tappo rosso, tipo Glock, mancante del carrello, completa di serbatoio e priva di munizioni, e una Pistola rivoltella con canna occlusa, cal. 380 marca Bruni New 380, mancante del grilletto, dei congegni di sparo e delle guancette.

Per questi motivi, con l’accusa di rapina impropria, i Carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un uomo di 49 anni residente a Casalgrande. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Successivamente l’addetto alla sicurezza si recava presso gli uffici della locale tenenza per formalizzare la denuncia. Da qui le indagini, dei militari Scandianesi che, supportate da concordi dichiarazioni testimoniali e anche grazie alla foto del presunto ladro e della targa dell’auto usata per fuggire, consentivano di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti dell’odierno indagato, identificato in un 49enne macedone. A suo carico venivano acquisiti elementi di presunta responsabilità, per cui veniva denunciato. Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione, l’odierno indagato consegnava spontaneamente le due pistole.