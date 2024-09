Migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti mediante interventi di manutenzione straordinaria volti a ridurre la velocità del traffico veicolare. Questo è il senso dei lavori, voluti dall’Amministrazione comunale, che prenderanno il via a San Felice sul Panaro nei prossimi giorni, interessando varie zone del paese. In via Cardinala sarà realizzato un attraversamento ciclo pedonale rialzato rispetto alla carreggiata stradale, al fine di garantire più sicurezza per pedoni (anche con ridotte capacità motorie) e ciclisti in corrispondenza della pista ciclabile “ex-Sefta” che collega San Felice e Finale Emilia.

Ancora in via Cardinala, in prossimità della rotatoria di Rivara, è prevista la realizzazione di un attraversamento ciclo pedonale che permetta il collegamento tra i due attuali tratti esistenti di ciclopedonali che a oggi non presentano un attraversamento in sicurezza. In via I Maggio verranno collocati dei dossi rallentatori nei pressi del cavalcavia dal quale è possibile raggiungere la Ciclovia del Sole, al fine di garantire una maggiore sicurezza. Sempre in via I Maggio sarà creato un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza della fermata di autobus e scuola bus per garantire all’utenza che utilizza i mezzi di trasporto pubblici la possibilità di raggiungere l’altro lato della via dove è presente un tratto di ciclopedonale del quale si prevede un ulteriore futuro sviluppo. Interventi anche in via Ronchetti con la realizzazione di dossi rallentatori per migliorare la sicurezza, e la manutenzione straordinaria di parti di marciapiede ammalorate e caratterizzate da buche e fessurazioni. Costo complessivo dei lavori è di circa 30 mila euro, finanziati con fondi derivanti dalla Legge di Bilancio.