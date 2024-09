Sulla Tangenziale di Bologna, sono terminati in anticipo, rispetto al programma, i lavori di manutenzione degli impianti elettrici; di conseguenza, è stata annullata l’ultima chiusura del ramo di allacciamento sul Ramo Verde, verso Bologna Borgo Panigale, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 6:00 di giovedì 26 settembre.

Per consentire lavori di manutenzione cavi, invece, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 6:00 di giovedì 26 settembre, sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale o 12 SS65 della Futa.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori connessi all’ampliamento a quattro corsie, nelle due notti di giovedì 26 e venerdì 27 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castel San Pietro, al km 38+200 o di Faenza, al km 64+500.