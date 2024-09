La scorsa notte poco prima dell’una e mezza, un residente di via 25 Aprile ha allertato il numero d’emergenza 112 segnalando un incendio scoppiato in un’area comune adiacente alle cantine del condominio in cui vive. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Boretto, incaricati degli accertamenti e delle verifiche, insieme ai Vigili del Fuoco di Guastalla.

All’arrivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, è stato constatato che un materasso, situato nell’area comune del condominio, aveva preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. L’incendio è stato rapidamente domato, prevenendo così ulteriori danni. A scopo precauzionale, l’appartamento situato al piano superiore, dove risiedevano il segnalante e altri connazionali, è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Fortunatamente, non ci sono stati feriti a seguito dell’evento. Carabinieri e Vigili del Fuoco stanno continuando gli accertamenti per determinare le cause esatte dell’incendio.