Nel pomeriggio di ieri, martedì 24 settembre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, mentre transitavano in via Manara notavano la presenza di un soggetto a bordo di un monopattino elettrico che, alla vista della Volante, interrompeva la propria marcia con l’intenzione di cambiare strada.

Insospettiti da questo atteggiamento, gli agenti decidevano di fermarlo al fine di effettuare alcuni accertamenti. L’uomo, identificato per un 28enne di origini albanesi, mostrava sin da subito segni di nervosismo e insofferenza al controllo con un vistoso tremore alle braccia.

A quel punto gli operatori decidevano di effettuare una perquisizione personale sul posto che dava esito positivo in quanto, all’interno del giubbotto indossato dal soggetto, veniva trovata sia una scatola metallica con all’interno 10 involucri di cellophane, poi appurato contenere sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 6 grammi, oltre che la somma contante di 680 euro suddivisa in banconote di diverso taglio.

Sulla base di quanto emerso, il 28enne è stato accompagnato presso gli uffici di via Dante dove, al termine delle formalità di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.