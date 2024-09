Esplorazioni sonore, giochi ritmici, body percussion e giochi di movimento. Sta per prendere il via la nuova edizione di Strumentando, la rassegna di laboratori ludico didattici a cura della Sezione musicale del Memo rivolta a bambini e ragazzi da 0 a 11 anni, accompagnati da un adulto.

“Dopo l’alto gradimento riscontrato dalla precedente edizione – afferma l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli – proponiamo una nuova edizione della rassegna che accompagna i bambini, anche i più piccoli, alla scoperta di suoni e della musica e diventa un’ulteriore occasione di gioco guidato tra coetanei e assieme ai genitori”.

Sabato 28 settembre dalle 10 alle 11 l’appuntamento con “Concerto a più voci”, presso il Polo Triva di via Spontini 14, è rivolto a bambini/e da 1 a 3 anni (per iscrizioni: polo.triva@comune.modena.it, tel. 059364135).

I laboratori, al tempo stesso educativi e divertenti, intendono offrire ai bambini l’opportunità di esplorare attraverso la musica e ai genitori un’occasione per imparare a giocare con la musica assieme ai figli. Le attività si svolgono al sabato mattina proprio per agevolare la partecipazione di mamma o papà e sono a ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria.

Gli incontri successivi saranno: il 5 ottobre “Strumenti che suonano per emozionare, voci che cantano per creare armonia” per bambini/e da 1 a 3 anni, al Polo Barchetta di via Barchetta 77 (iscrizioni: centrogioco.stregatto@comune.modena.it – tel. 0592034108); sabato 19 ottobre al Memo di viale Barozzi 172 ci sarà “Dall’esplorazione sonora alla partitura informale” con primo turno alle 15 e secondo alle 16 per bambini da 5 a 11 anni (per iscrizioni: bit.ly/strumentando_19_10_24); sabato 26 ottobre alle 10 al Momo di piazza Matteotti l’appuntamento per bambini/e da 3 ai 6 anni è con “La musica e il movimento” (iscrizioni: mo.mo@comune.modena.it; tel. 059235320); sabato 16 novembre La Strapapera, in via San Giovanni Bosco 150 dalle 10 alle 11 accoglie “La musica degli oggetti” per bambini da 3 a 5 anni (per iscrizioni: ludoteca@comune.modena.it – tel. 0592034580 / 3492199618); infine, sabato 23 novembre si conclude con “I suoni narranti, colonna sonora di un racconto” per bambini da 5 a 11 anni al Memo con il primo turno alle 15 e il secondo alle 16 (iscrizioni: bit.ly/strumentando_23_11_24).