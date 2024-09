Sabato prossimo, 28 settembre alle ore 17, si terrà in Biblioteca Cionini il primo appuntamento autunnale della rassegna di incontri con autori e autrici “Leggiamoci”.

Emanuele Aldrovandi, in dialogo con Tullio Saldaneri, presenterà Il nostro grande niente (Einaudi, 2024), un brillante romanzo d’esordio che si interroga con tenerezza e disincanto sulla natura delle relazioni che viviamo.

La rassegna Leggiamoci continuerà nei prossimi mesi con due importanti eventi: sabato 19 ottobre sarà ospite in biblioteca l’autore di gialli storici Fabiano Massimi, per presentare Le furie di Venezia (Longanesi, 2024) insieme a Monica Franzoni; la rassegna si concluderà sabato 23 novembre con l’autrice e traduttrice Claudia Durastanti, che presenterà Missitalia (La nave di Teseo, 2024) in dialogo con la giornalista Ludovica Lugli.