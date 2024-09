Torna anche Bric à Brac, il mercatino del tempo perduto che propone oggetti del passato e da collezionismo. Dai pezzi vecchi o d’antiquariato agli arredi e oggetti di design, dagli strumenti musicali alle porcellane e quadri d’autori più o meno noti. Persino attrezzi agricoli e articoli bucolici per rinnovare il décor della casa di campagna.

E poi, stampe e libri antichi, dipinti e incisioni, cartoline e francobolli, riviste, manifesti e fumetti. Antichi spartiti e strumenti musicali per i cultori della musica; banconote e monete per i collezionisti di numismatica; insegne pubblicitarie dagli anni ’40 e vecchie locandine originali di film. E ancora, abiti e accessori vintage, pezzi griffati e non, bijoux d’epoca. Sono solo alcune delle tante proposte esposte in questo simpatico déballage guastallese che attira sempre tanti curiosi e appassionati di cose del passato.

VIA PRAMPOLINI – VIA SAN FRANCESCO – PIAZZA VITTORIO VENETO – VIA PEGOLOTTI – VIA BECCARIA – PIAZZA I MAGGIO – VIA MARTIRI DI BELFIORE

