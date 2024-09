Nella giornata del 26 settembre, le pattuglie della Polizia Stradale di Reggio Emilia hanno svolto un servizio mirato di controllo sui mezzi pesanti.

L’obiettivo è quello di prevenire comportamenti sbagliati e pericolosi dei conducenti di questi veicoli, che rischiano di rimanere coinvolti in incidenti gravi per se stessi e gli altri utenti della strada. Tale settore della mobilità, che spesso s’intreccia con quello del trasporto di merci pericolose, è particolarmente professionalizzato ed economicamente rilevante; sono previste normative specifiche su tempi di guida e di riposo dei camionisti, modalità di trasporto del carico, obblighi documentali e di dotazioni di sicurezza per prevenire situazioni di pericolo e gravi incidenti.

Due episodi, negli ultimi controlli, hanno peraltro destato particolare attenzione. Il primo riguarda un veicolo che trasportava gasolio per un’azienda di Reggio Emilia, trovato con l’equipaggiamento di sicurezza non conforme, poiché l’estintore, obbligatorio per la normativa ADR, indispensabile per l’intervento in caso di principio d’incendio, è risultato inefficiente a causa della scarsa pressione, nonostante risultasse revisionato solamente due giorni prima. Il mezzo è stato dunque sottoposto al fermo amministrativo ed al conducente, vista la gravità della violazione, è stata ritirata la patente in vista della sua sospensione. Verranno inoltre effettuati ulteriori accertamenti nei confronti dell’azienda proprietaria del veicolo, tesi a verificare la regolarità dei controlli messi in campo sugli equipaggiamenti di sicurezza dei loro mezzi.

Un secondo episodio ha riguardato un autotreno, fermato mentre viaggiava a quasi 80 km/h su un tratto stradale con un limite di 50 km/h. Oltre ad una decurtazione di punti sulla patente professionale (CQC) del conducente, è stata contestata anche la violazione amministrativa per un importo fino a € 694,00. Anche in questo caso saranno adottate ulteriori azioni, al termine degli accertamenti, nei confronti dell’azienda proprietaria del mezzo.

Ulteriori accertamenti interesseranno le ditte proprietarie dei mezzi, al fine di verificare l’eventuale presenza di ulteriori irregolarità.

Nei prossimi giorni sono previsti inoltre ulteriori mirati controlli sul trasporto professionale di merci, al fine di garantire la sicurezza sulle strade dell’intera provincia.