Alle ore 10:00 di ieri, gli operatori della Volante del Commissariato di P.S. Santa Viola, transitando nei pressi di Via Cipriani, udivano delle forti urla di aiuto.

Gli Agenti notavano due giovani ragazzi in colluttazione; in particolare, uno dei due provava a trattenere l’altro, un tunisino, gridando “aiuto mi hanno rapinato”. Di tutta risposta il tunisino lo colpiva al petto con un pugno facendolo indietreggiare e si dava alla fuga. Alla vista della Polizia, il tunisino mentre scappava lanciava qualcosa sotto un veicolo parcheggiato sulla pubblica via, ma veniva poco dopo bloccato dagli Agenti.

Gli Agenti effettivamente appuravano che era stata appena commessa una rapina ai danni di un ragazzo italiano, uno studente del 2003 che, in attesa alla fermata dell’autobus di viale Pietramellara, veniva derubato della sua collana; lo stesso, infatti, presentava evidenti graffi al collo e la maglia strappata.

Il tunisino, classe 2001, sottoposto a perquisizione personale non veniva trovato in possesso della collana, motivo per cui gli Agenti estendevano le ricerche nella zona in cui avevano visto il tunisino lanciare qualcosa. Sotto il veicolo in questione si rinvenivano però solo frammenti della collana, nello specifico due ciondoli, ma non la catenina che probabilmente si rompeva per la violenza esercitata.

Il tunisino veniva, quindi, condotto nei locali Uffici della Questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. A suo carico emergevano numerosissimi pregiudizi di polizia per reati di varia natura (contro il patrimonio, contro la persona, in tema di stupefacenti), nonostante si trovasse da soli due anni del territorio nazionale. Tra giugno e luglio di quest’anno era stato, inoltre, denunciato due volte per rapine commesse nel comune di Forlì.

Alla luce di quanto descritto, il tunisino veniva tratto in arresto per il reato di rapina, e disposto il rito direttissimo per la mattinata odierna.