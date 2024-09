Francesco Bagnaia ed il Ducati Lenovo Team hanno ottenuto un terzo posto nella gara di 27 giri del Gran Premio di Indonesia, andata in scena oggi al Mandalika International Circuit. Caduta per Enea Bastianini, scivolato alla curva uno mentre si trovava in terza posizione.

Non è stata una partenza semplice per Bagnaia, il quale è riuscito comunque a transitare quarto alla prima curva. Il campione del mondo in carica è poi finito largo alla curva 16 nel corso del primo giro, perdendo due posizioni. Pecco ha gestito al meglio la situazione, rimanendo a contatto con Morbidelli e Bezzecchi fino alle fasi finali della corsa. Una volta passato in quinta posizione dopo la caduta del compagno di squadra, Bagnaia ha sorpassato Bezzecchi a sei giri dal termine, per poi avere la meglio su Morbidelli nel passaggio seguente. Ha poi preso velocemente il largo sugli avversari e ha chiuso terzo, in solitaria, alla bandiera a scacchi.

Bastianini è scattato bene dalla seconda fila, risalendo fino alla seconda posizione. Il pilota Ducati numero 23 ha provato a restare in scia al leader Martín nelle fasi iniziali, perdendo però terreno e scendendo fino alla quinta posizione. Dal nono giro in avanti, Enea è stato autore di un cambio di passo, che gli ha permesso di risalire fino al terzo posto, con il distacco dal leader che andava ulteriormente riducendosi nei passaggi seguenti. Dopo aver fatto segnare il nuovo record sul giro in gara (1:30.539) al ventesimo giro, però, Bastianini è scivolato alla prima curva della tornata successiva, terminando anzitempo la sua corsa.

A chiusura del quindicesimo Gran Premio della stagione, Bagnaia è al secondo posto della classifica piloti, con un ritardo di 21 punti dal leader Martín. Bastianini rimane in terza posizione, sebbene ora con 75 punti da recuperare. Il Ducati Lenovo Team resta al comando della classifica a squadre con 636 punti, con Ducati già vincitrice del titolo costruttori.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in azione venerdì prossimo al Twin Ring Motegi in Giappone per il sedicesimo evento della stagione.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 3º

“Complessivamente è stato un weekend positivo, dato che abbiamo recuperato qualche punto in classifica. La partenza non è stata delle migliori, con spinning al posteriore ed impennamento del davanti; non sono stato abbastanza veloce nel primo giro e questo mi è costato un paio di posizioni. Ho faticato un po’ a livello di guida dietro a Morbidelli e Bezzecchi: ci sono voluti diversi giri per superare quest’ultimo, mentre con Franco è stato più semplice in quanto potevo prevedere meglio i suoi movimenti, avendo un pacchetto tecnico identico al mio. È stato un weekend difficile ma sono contento, perché siamo comunque riusciti a chiudere sul podio”.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – DNF

“Purtroppo sono arrivato troppo forte alla curva uno. Il mio obiettivo oggi era quello di provare a vincere, però nei primi giri ho faticato; ho perso molte volte il posteriore e non riuscivo ad andare forte. Dopo dieci giri, la situazione è migliorata molto: la moto era più stabile e mi permetteva di aprire il gas in maniera molto più decisa. Ho perso un po’ di tempo nel cercare di sorpassare Franco (Morbidelli), ma una volta che mi sono trovato con pista libera il gap coi primi è andato riducendosi sempre di più. Poi però ho finito per perdere il davanti. Con il passo che avevo, penso che sarei riuscito a prendere Acosta, ma credo che Martín fosse comunque fuori portata”.