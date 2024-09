Saranno inaugurati sabato 5 ottobre gli spazi dell’area Corbo di Rioveggio rinnovati grazie al progetto Uno Spazio al Centro per le valli Setta e Sambro, lanciato dal Comune di Monzuno e finanziato dal Bando Rigenerazione Urbana 2021 della Regione Emilia-Romagna, che prevedeva appunto la rigenerazione della sala civica e dell’area polifunzionale.

Una giornata di eventi che partirà alle ore 16 con il taglio del nastro da parte del sindaco di Monzuno Bruno Pasquini e proseguirà alle 16.30 con la presentazione di un’iniziativa del gruppo di Protezione Civile. Alle 17 ci sarà lo spettacolo Amgels’Light – I Giardini di Marzo, un omaggio a Lucio Battisti, mentre il fulcro della serata sarà dalle 19 alle 20.30 con l’incontro facilitato aperto alle associazioni e ai soggetti interessati a confrontarsi sulle nuove attività da realizzare nell’area rigenerata.

L’inaugurazione giunge al termine di ben due fasi di coinvolgimento pubblico, la prima attraverso un percorso partecipativo in cui le associazioni e i cittadini hanno dato il loro contributo nel far emergere i bisogni sulla rigenerazione dell’area, che si era aggiudicato il finanziamento del Bando Partecipazione 2021 sempre della Regione Emilia-Romagna. Questa seconda fase di Contratto di Rigenerazione Urbana, invece, si incentrerà su come mantenerla viva in collaborazione con la Polisportiva Rioveggio (che ha in gestione l’area) e altri gruppi e associazioni del territorio, ora che sono terminati i lavori.

Associazioni, cittadine e cittadini sono invitati a partecipare.

In apertura dell’incontro delle ore 19 alle persone partecipanti sarà offerta un’apericena. Si consiglia quindi di prenotare la propria presenza alla mail unospazioalcentro@gmail.com, indirizzo al quale è possibile anche richiedere informazioni.