Ventasso, da martedì 1° ottobre il dottor Matteo La Grutta cessa la sua attività di Medico di Medicina Generale nel Comune. Nell’attesa di pubblicazione della zona vacante e della conseguente assegnazione a nuovo Medico di Assistenza Primaria, gli assistiti del dottor La Grutta, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, potranno effettuare la scelta tra i medici con disponibilità di posti nell’ambito territoriale di riferimento (Comune di Ventasso) o in altro ambito territoriale (in questo caso con accettazione da parte del Medico).

L’attività dell’ambulatorio che si svolge in località Ligonchio continuerà a essere espletata secondo il calendario attuale (il lunedì da Dirigente Medico dell’Ausl sostitutivo del dottor La Grutta – il mercoledì dalla dottoressa Annita Corsi – il venerdì dal dottor Lorenzo Ferrari). A integrazione di quanto sopra specificato si fa presente che a breve sarà attivato un ambulatorio medico specifico a supporto dell’attività dei Medici di Assistenza Primaria del Comune.

La scelta del nuovo medico potrà essere effettuata con le seguenti modalità:

1) Recandosi all’ufficio SAUB/Sportello dedicato situato all’ingresso dell’Ospedale Sant’Anna, secondo il seguente calendario:

– dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30

– il sabato dalle ore 8 alle ore 12

2) Per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo sportellounicocmonti@pec.ausl.re.it utilizzando il modulo disponibile al seguente link: https://www.ausl.re.it/Prestazione.jsp?id=30593

3) Sul sito internet dell’Ausl di Reggio – Servizi online- utilizzando il link: https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=RICHIESTAISCRITA

4) Facicolo sanitario elettronico

Gli uffici SAUB/URP sono a disposizione per ulteriori eventuali informazioni o chiarimenti ai numeri di telefono: 0522-617116/617328, dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 12.