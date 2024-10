Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinari: viale Palmiro Togliatti, via Gaetano Salvemini, via Caduti di Casteldebole e l’Asse sud-ovest.

**

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 12 SS65 della Futa, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, gli svincoli 11 San Vitale e 11 bis Castenaso, saranno chiusi in entrata verso San Lazzaro/A14 e non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, via dell’Industria, via Pederzana, via Villanova, via Galeazzo Marescotti, via Giovanni II Bentivoglio e rientrare in Tangenziale attraverso lo svincolo 12 SS65 della Futa.

**

Infine, per consentire attività di ispezione e manutenzione sottovia, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 ottobre, sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.