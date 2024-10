Alle ore 05:00 di oggi 1° ottobre 2024, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Guastalla, unitamente ad alcune pattuglie delle stazioni Carabinieri di Reggiolo e Luzzara, sono intervenuti nella frazione Santa Vittoria di Gualtieri, presso una ditta di logistica, a seguito della segnalazione di furto ricevuta da un istituto di vigilanza privato.

Sul posto i carabinieri hanno accertato che ignoti, poco prima, avevano forzato il cancello di ingresso, bloccando l’accesso all’area aziendale con chiodi metallici triangolari posti sulla strada e con tre autovetture e un autocarro posizionati trasversalmente lungo la via, ostacolando la viabilità con il fine di rallentare l’arrivo dei Carabinieri. I malviventi hanno successivamente sfondato la saracinesca di un magazzino, da cui sono stati sottratti numerosi scatoloni contenenti scarpe sportive. Le ricerche, avviate subito dopo l’evento, hanno consentito di rinvenire un autocarro abbandonato in un’area limitrofa, contenente ancora la refurtiva. La quantificazione esatta del danno è attualmente in corso. I veicoli coinvolti sono risultati rubati durante la notte e nei giorni precedenti. Le indagini proseguono, e l’Autorità Giudiziaria competente è stata informata dei fatti.