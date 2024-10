A Guastalla iniziano domani (giovedì 3 ottobre) le riprese del film Tv “Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano”, la prima fiction sulla vita del celebre scrittore del Mondo Piccolo, prodotta da Anele in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission e per la regia di Andrea Porporati.

Anche il Palazzo Municipale diventerà un set cinematografico, pertanto chi domani dovrà recarsi in Comune non potrà farlo dal portone principale ma dovrà entrare dal portone di via Gonzaga.

Venerdì 4 ottobre, invece, le riprese si concentreranno soprattutto in Corso Garibaldi con conseguente modifica della viabilità, come già comunicato.