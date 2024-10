Ottobre e novembre sono i mesi in cui molte località del nostro Appennino omaggiano il prodotto di stagione per eccellenza: il tartufo!

Tartufesta è il calendario che racchiude i numerosi appuntamenti che a partire dal 12 ottobre a Lizzano in Belvedere termineranno nel weekend del 16-17 novembre a Savigno-Valsamoggia.

Tartufesta 2024 è una manifestazione promossa e coordinata da Territorio Turistico Bologna-Modena. Una edizione all’insegna dell’alta qualità della proposta e della sua importanza per la valorizzazione di un territorio che si è preparato al meglio coinvolgendo, a partire dalle amministrazioni locali, anche associazioni, Pro Loco e ristoranti.

La manifestazione sarà presentata con un evento rivolto a cittadini e turisti: sabato 5 ottobre, dalle 11 alle 15, nella sede di eXtraBO, spazio eventi in Piazza del Nettuno, 1/ab a Bologna.

I rappresentanti di alcune località e associazioni ospitanti la rispettiva Tartufesta offriranno ai visitatori assaggi delle loro specialità locali, tra cui non mancherà il tartufo. Ad accogliere i visitatori ci sarà anche il cane di razza Lagotto accompagnato dal suo addestratore tartufino per una dimostrazione di come avviene la ricerca del prezioso fungo ipogeo.

Per aggiornamenti sulle date di Tartufesta consultare il sito: www.cittametropolitana.bo.it/sagrefeste/Tartufesta