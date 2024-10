Il Professor Antonio La Marca, Direttore dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Modena, sarà il presidente e responsabile scientifico del Congresso Internazionale “La Protezione della Fertilità nella Donna”, che si terrà il 4 e 5 ottobre prossimi a Bologna, presso l’Auditorium della Manifattura delle Arti/DAMSLab di UNIBO. Il congresso, organizzato insieme al Professor Renato Seracchioli dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, vedrà la partecipazione dei maggiori esperti italiani e internazionali nel campo della medicina riproduttiva.

Il congresso rappresenta un’importante occasione per discutere le più recenti tecniche di preservazione della fertilità femminile, con un focus particolare su oncofertilità e tecniche chirurgiche avanzate. Il programma scientifico, strutturato in sei sessioni principali, esplorerà temi come la crioconservazione degli ovociti e del tessuto ovarico, il trapianto di tessuto ovarico e l’utilizzo di tecniche innovative come la duo-stim e la random start.

Il Professor La Marca, uno dei massimi esperti italiani nel campo della ginecologia e della riproduzione assistita, sottolinea l’importanza di questo congresso come piattaforma di confronto multidisciplinare, che permetterà di condividere le migliori pratiche cliniche e le ultime novità nel campo della protezione della fertilità. “Oggi, grazie ai progressi della medicina, possiamo offrire a molte donne, anche in situazioni di malattia, la possibilità concreta di preservare la propria fertilità. Questo congresso rappresenta un’occasione unica per discutere i progressi scientifici e tecnologici che stanno rivoluzionando questo settore”, afferma La Marca.

Tra i temi trattati, si parlerà anche delle strategie di preservazione della fertilità per le pazienti oncologiche, dei rischi associati al trapianto ovarico e delle prospettive future come l’utilizzo delle cellule staminali e dell’ovaio artificiale. Tra i relatori dell’AOU di Modena da segnalare la presenza del Dottor Carlo Alboni, responsabile del Centro Endometriosi dell’AOU, e il Dottor Simone Giulini, responsabile del Centro di Procreazione Medicalmente assistita del Policlinico. In particolare, il Dottor Alboni parlerà di “Strategie chirurgiche conservative sull’ovaio e sull’utero”, mentre al Dottor Giulini spetterà la moderazione della sessione sull’oncofertilità.