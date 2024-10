Ha colpito ripetutamente un giovane sordomuto con calci e pugni, lo ha rapinato del borsello e ha cercato di darsi alla fuga ma alla fine è stato bloccato ed arrestato dalla Polizia Ferroviaria.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato 28 settembre quando, nel piazzale antistante la stazione di Bologna Centrale, una pattuglia della Polfer ha notato un giovane disteso a terra che veniva picchiato violentemente da un altro uomo.

Questi, accortosi dell’arrivo della Polizia, ha cercato di fuggire allontanandosi di corsa verso il centro cittadino ma gli agenti, dopo un breve inseguimento, lo hanno fermato in Piazza XX settembre.

L’uomo, un 40enne di nazionalità albanese, è stato accompagnato negli uffici della Polfer, dove è stato trovato in possesso del borsello contenente il telefono cellulare, il portafoglio ed i documenti della vittima. L’aggressore è stato arrestato per rapina aggravata ed accompagnato in carcere.

La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al giovane sordomuto il quale, a seguito dell’aggressione subita, ha riportato un trauma facciale ed un edema nasale e se la caverà con qualche giorno di riposo.