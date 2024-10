Dal 3 ottobre al 19 dicembre tornano in ludoteca a Fiorano Modenese le serate di giochi da tavolo e di giochi di ruolo ad accesso libero per over 16 anni.

Ogni primo e terzo lunedì del mese, dalle 21 alle 24, ci si potrà ritrovare negli spazi del BLA per giocare insieme e approfittare dell’esperienza dei dimostratori e game master di SpezzaCon. L’ingresso è libero e gratuito, in collaborazione con Associazione Balena Ludens, Associazione Officina ludica e TurboDado

Per informazioni: ludoteca@fiorano.it – 0536 833414